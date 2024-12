Vigília na Alemanha em homenagem às vitimas do ataque em Magdeburgo

Milhares de pessoas formaram uma corrente humana em Magdeburgo para homenagear as vítimas do ataque que provocou cinco mortos e mais de 200 feridos.

A vigília serviu também para agradecer à polícia, bombeiros e serviços de emergência.



Nas proximidades, o partido alemão de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, organizou uma manifestação que reacendeu o debate sobre segurança e imigração no país.



O comício foi muito criticado, mas não impediu a líder da AFD de fazer um discurso xenófobo e anti-imigração.



A co-presidente do partido apelou ao fecho das fronteiras, dizendo que a Alemanha "não pode acolher loucos de todos os países".



O suspeito do ataque era um refugiado saudita, mas era simpatizante da AFD e islamofóbico.