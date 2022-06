FC Porto vence Madeira SAD e está na final da Taça de Portugal de andebol

O FC Porto vincou rapidamente a sua superioridade e o seu favoritismo e o melhor que o Madeira SAD conseguiu foi uma igualdade no marcador numa fase muito precoce do jogo (1-1), porque depois começou a perder terreno e já não recuperou.



Mitrevski transmitiu segurança com duas defesas consecutivas nos primeiros instantes do jogo, quando a equipa madeirense se manteve perto dos campeões nacionais no marcador, e o FC Porto começou pouco a pouco a construir uma vantagem segura.



Sem forçar muito o andamento, mas com autoridade, os portistas venciam aos 10 minutos por 7-3, aos 20 por 13-8 e foram para o intervalo com seis golos de vantagem (20-14), graças à sua consistência, tanto no ataque como na defesa e superior qualidade dos seus jogadores.



O Madeira SAD começou bem a segunda parte, com um golo de Elias António, e conseguiu equilibrar o jogo e não deixar o FC Porto fugir no marcador, e, para tal, foi decisiva a veia goleadora do cabo-verdiano Delcio Pina, senhor de um remate potente.



Os madeirenses marcaram os mesmos 15 golos que o FC Porto na segunda parte, mas já não foram a tempo de evitar a vitória, justa, dos 'dragões', que jogaram só o quanto baste para garantir um lugar na final da Taça, marcada para domingo, às 17:00, no mesmo local.







Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



Madeira SAD -- FC Porto, 29-35.



Ao intervalo: 14-20.







Sob arbitragem de Marta Sá e Vânia Sá, as equipas alinharam e marcaram:



- Madeira SAD (29): Pavel Yarashuk (gr), Nuno Reis, Elias António (4), Nuno Silva (2), Pedro Peneda (2), João Gomes (1), João Fernandes (2), Nuno Silva, Delcio Pina (13), Eldin Vrazalica (2), Daniel Santos (2), Tiago Costa, João Pinto, Tiago Martins (1) e Pavel Radulovic (gr).



Treinador: Paulo Fidalgo.



- FC Porto (35): Mitreveski (gr), Miguel Alves (1), Djibril Mbengue (2), Pedro Valdés, Daymaro Salina (4), Rui Silva (4), Leonel Fernandes (4), Pedro Cruz (7), Victor Iturriza (1), Diogo Branquinho (1), Diogo Oliveira, Fábio Magalhães (3), António Areia (8) e Sebastian Frandsen (gr).



Treinador: Magnus Andersson.







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.