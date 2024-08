Paralímpicos. Atletismo português ambiciona pódios em Paris

"É das comitivas mais pequenas dos últimos ciclos, mas daquelas com mais hipóteses de medalhas dos últimos anos", considerou à agência Lusa o coordenador do atletismo adaptado da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).



José Silva admitiu que as três pratas conseguidas nos Mundiais Kobe2024, e outros resultados recentes, “dão bons indicadores” para Paris2024, onde as competições de atletismo vão decorrer entre 30 de agosto e 8 de setembro, no Stade de France.



Numa comitiva de seis atletas, Portugal leva a Paris Miguel Monteiro, medalha de bronze nos Paralímpicos Tóquio2020 no lançamento do peso e prata nos últimos Mundiais, Sandro Baessa e Carolina Duarte, que foram também prata nos 1.500 T20 e 400 T13, respetivamente, e ainda Ana Filipe, Carina Paim e Mamudo Baldé.



“Não podemos garantir que seja certa a mesma quantidade (de medalhas) que tivemos nos últimos Mundiais, em maio, mas temos atletas bem posicionados para lutar pela conquista dessas três medalhas”, disse, alertando: “Não nos podemos esquecer de que os outros países trabalham para o mesmo e estão muito fortes. Pode acontecer, pode não acontecer”.



Depois de dois bronzes no Rio2016, conseguidos por Luís Gonçalves nos 400 metros T12, e por Manuel Mendes, na maratona T46, e do bronze de Miguel Monteiro, no lançamento do peso em Tóquio2020,o coordenador de atletismo adaptado da FPA admitiu esperar ainda melhor.



“Estamos confiantes num bom resultado, melhor do que os que tivemos no Rio2016 e Tóquio2020, os dois Jogos Paralímpicos já disputados com o atletismo adaptado no seio da FPA”, referiu.



Em 11 participações portuguesas em Jogos Paralímpicos, desde Heidelberg1972, o atletismo é a modalidade com mais medalhas conquistadas, somando 54, seguido do boccia, com 26, tendo registado subidas ao pódio em todas as edições do evento.



Portugal vai estar representado nos Jogos Paris2024, que decorrem entre a próxima quarta-feira e 8 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.