Pedro Ramalho medalha de prata no jiu-jitsu dos Jogos Mundiais

Além do sucesso de Ramalho, a participação portuguesa assegurou também nova subida ao pódio, mas que será só conhecida na terça-feira, com a seleção masculina a disputar o ouro no torneio de andebol de praia, já com a prata mesmo que seja derrotada pela Alemanha.



Na prova de ne-waza, em jiu-jitsu, Pedro Ramalho ainda sonhou com a medalha de ouro, mas acabou por perder a final para Saeed Alkubaisi, dos Emirados Árabes Unidos, por 2-0,



“É bom levar uma medalha, mas o que é bom mesmo é sair daqui a ganhar. Não foi possível, mas de qualquer maneira fico feliz por levar uma medalha para Portugal”, afirmou o atleta em declarações divulgadas no sítio oficial do Comité Olímpico de Portugal (COP) na Internet.



Antes, Ramalho tinha vencido o sul-coreano Hee Seoung Kim e o canadiano Nathan dos Santos, ambos por 2-0 e na fase de grupos, e Abdullah Nada, da Arábia Saudita, por submissão nas meias-finais.



No andebol de praia, Portugal precisou do ‘shoot-out’ (5-2), depois de terem dividido vitórias nos dois períodos, para bater a Espanha nas meias-finais e marcar o duelo pelo ouro com a Alemanha, na terça-feira.



Na competição feminina, a seleção nacional também precisou do desempate (12-10) para bater o Vietname, defrontando na terça-feira a China no jogo de atribuição do quinto lugar.



No corfebol, Portugal também vai discutir o sétimo lugar com a China, na terça-feira, após ter sido derrotado pelo Alemanha, por 22-20.



Após o quinto dia, a participação lusa conta com dois ouros, de Diana Gago (minitrampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), duas prata de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática) e agora Pedro Ramalho (ju-jitsu) e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até domingo, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).