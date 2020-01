Piloto português Paulo Gonçalves morre no Dakar

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



A organização recebeu um alerta às 10h08 (hora local) e enviou um helicóptero médico, que chegou ao local oito minutos depois.No local, foram tentadas manobras de reanimação e o piloto foi levado para o hospital, onde foi declarado morto, revela um comunicado da organização do Dakar 2020.

Este era o 13º Dakar em que participava o piloto de 40 anos, o primeiro em 2006. Terminou por quatro vezes no top 10. Chegou a disputar a liderança com Marc Coma em 2015. Estava em 46º lugar na edição deste ano no final da etapa 6.