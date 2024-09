Aluno que esfaqueou colegas em escola na Azambuja suspenso e alvo de inquérito tutelar

Em resposta à agência Lusa,"O inquérito tutelar educativo (ITE) encontra-se previsto na Lei Tutelar Educativa, quando estão em causa factos qualificados pela lei como crime, praticados por menor(es) entre os 12 e os 16 anos. Tem natureza secreta", explica.Também em resposta à agência Lusa, fonte doO Ministério da Educação acrescentou ainda queNa terça-feira, um aluno da Escola Básica 1, 2 e 3 de Azambuja, no distrito de Lisboa, esfaqueou seis colegas com idades entre os 11 e os 14 anos.Dos seis feridos, cinco meninas e um rapaz, uma não precisou de receber cuidados hospitalares. Três meninas e um rapaz foram encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira. Duas das meninas tiveram alta ainda na terça-feira e já estão em casa.Encontra-se “estável”, de acordo com fonte hospitalar.Após o crime, o aluno foi mantido numa sala de aula e ficou à guarda de elementos da GNR até ser interrogado pela Polícia Judiciária. Posteriormente, foi levado para um hospital para “avaliação psicológica”.Apesar da detenção, a lei portuguesa prevê que o menor não possa responder criminalmente sobre esta agressão por ter menos de 16 anos.De acordo com o presidente da Câmara da Azambuja,O autarca vincou, em declarações à agência Lusa, que a escola é “segura” e que a agressão de terça-feira foi “um ato isolado”.

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo indicou que será dado apoio psicológico "a todas as crianças envolvidas diretamente no ocorrido e aos seus pais/encarregados de educação".