Associação pelos Direitos da Mulher na Gravidez acusa Ministério de criar impedimento a grávidas ao SNS

Em causa, as novas regras de acesso às urgências de Ginecologia e Obstetrícia, que preveem uma pré-triagem através da linha telefónica SNS Grávida.Sara do Vale diz que este novo modelo pode ter consequências graves para quem recorre aos hospitais públicos.A associação considera que esta decisão viola a lei de bases da Saúde e expõe as grávidas a uma situação desumana.

Também o Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos se mostra preocupado com as novas regras de acesso às urgencias de ginecologia e obstetrícia.