Autoridade Marítima lança campanha de sensibilização sobre "Mar de Inverno"

"Se o mar mete respeito, porque insistimos em desafiá-lo?" é o mote da primeira campanha desenvolvida pela AMN sobre o mar de inverno, que provém da necessidade de alertar os cidadãos para os perigos do mar, que nesta altura se agravam sem que haja vigilância nas praias.

O diretor-geral da AMN e Comandante-Geral da Polícia Marítima, vice-almirante José Vizinha Mirones, explicou à Lusa que a segurança dos cidadãos é, para a instituição, "um compromisso de 365 dias, 24 horas por dia. Portanto, não pode só resumir-se ao verão".

O vice-almirante relembrou que o mar em Portugal "é muito traiçoeiro porque aparenta estar calmo e de repente podem surgir ondas de alguma dimensão que colocam as pessoas em risco", sendo necessários cuidados redobrados.

"O verão é uma época em que a afluência às praias da população é grande e, de facto, a Autoridade Marítima nessa altura implementa um dispositivo de vigilância dedicado e realiza várias campanhas de sensibilização. Mas nesta altura do ano continuamos a ter pessoas [nas praias] - em muito menor número, obviamente. Se esta campanha salvar uma vida, já é um sucesso", comenta o responsável.

O vice-almirante lamenta que os números de mortes se mantenham "relativamente estáveis", frisando a necessidade de diminui-los.

"Mar de Inverno" é uma campanha vocacionada para a população em geral, para os pescadores lúdicos e para os pescadores profissionais.

A maioria dos mortos, de acordo com a informação da AMN, advém de pessoas que caem das arribas, sejam pescadores de pesca lúdica, seja a população em geral que "espreita para ver a vista e tirar uma fotografia".

Entre 2023 e 2024 foram registadas cerca de 35 mortes de pescadores de pesca lúdica.

Por outro lado, o Vice-Almirante diz que o número de pescadores profissionais mortos tem vindo a diminuir, "fruto do especial cuidado com que atuam no mar, pela sua experiência e por eles próprios realizarem campanhas de sensibilização".

A campanha espera contar com a colaboração das câmaras municipais para que estas possam usar os produtos desenvolvidos pela Autoridade Marítima, que passam por "vídeos para a televisão, áudios para as rádios e `outdoors` para as ruas".

Entre os cuidados e recomendações de segurança que o responsável destaca estão os destinados aos pescadores, para terem atenção à meteorologia quando saem para o mar e terem atenção aos avisos que os capitães de portos fazem relativamente ao estado das barras.

Recomenda também que as pessoas evitem aproximar-se dos molhes e das arribas para tirar fotografias ou das praias quando o mar está revolto e que nunca devem andar sozinhas nestas zonas perigosas.

Relembra que se deve ter especial cuidado com as crianças e que em caso de acidente deverão de imediato ligar para o 112.

O evento de apresentação da campanha terá início hoje pelas 10:30 na Academia da Marinha, localizada nas Instalações Centrais de Marinha, em Lisboa.