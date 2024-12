A Câmara de Loures decidiu não avançar com as demolições em Santa Iria da Azóia antes de ter uma resposta da Segurança Social para cada um dos casos. A autarquia garante que está a fazer contactos desde ontem mas ainda não obteve resposta.

Ontem à noite, os moradores das habitações que vão ser demolidas protestaram na Assembleia Municipal de Loures.



A sessão chegou a ser suspensa, depois do PCP e do BE terem exigido uma resposta do executivo.



A Câmara assegura que vai garantir alojamento temporário aos moradores.