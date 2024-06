Caso das gémeas. Buscas da PJ no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria

(em atualização)







Segundo a RTP apurou, as buscas visam a recolha de prova documental em todo o tipo de formato: analógico e digital.



As buscas no Ministério estão centrada na Secretaria de Estado da Saúde, onde funciona o gabinete do ex-secretário de Estado, Lacerda Sales, que é um dos principais suspeitos de crimes como tráfico de influência ou abuso de poder. Lacerda Sales é apontado como recetor das cunhas diretas de Nuno Rebelo de Sousa, amigo dos pais das crianças, tendo o governante alegadamente movido influências para o tratamento.





Para já, o Palácio de Belém fica de fora da primeira operação levada a cabo na investigação.



Não é previsível que desta operação resulte a constituição de arguidos.





A Polícia Judiciária está a realizar esta operação de buscas no processo de favorecimento às duas crianças gémeas lusobrasileiras com um tratamento de 4 milhões de euros para atrofia muscular espinhal à base de Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo que foi administrado às menores no Hospital de Santa Maria, na sequência de sucessivas pressões do filho do presidente da República.





O Ministério da Saúde era, na época, liderado por Marta Temido, atual candidata pelo PS e cabeça de lista para as eleições para o Parlamento Europeu.