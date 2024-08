Centro de Atendimento Clínico do Porto entra em funcionamento

Os doentes considerados não urgentes, que recebam pulseira verde ou azul na triagem, passam agora a ser encaminhados para este novo serviço de saúde.Esta nova unidade vai estar em atividade no Hospital da Prelada.Em declarações à Antena 1, o presidente do Conselho Executivo do Hospital, António Tavares, adianta que o centro clínico tem capacidade para atender até 350 doentes por dia. Utentes que deixam de congestionar as urgências hospitalares.O Centro de Atendimento Clínico do Porto vai estar aberto das 8h00 às 0h00, com a possibilidade do horário poder prolongar-se mais uma hora.A previsão era que fossem contratados até 80 profissionais, mas vão estar de serviço 60.