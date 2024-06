Cerca de 130 pessoas com deficiência conseguiram emprego com o Inclusive Community Forum

O projeto fez o balanço de seis anos de trabalho e já integrou cerca de 130 pessoas com deficiência desde que foi criado, em 2018, pelas mãos de Rui Dinis e a mulher, que adotaram o filho Bernardo, deficiente profundo. "Fomo-nos deparando com barreiras que foi preciso ultrapassar, mas com a consciência de que éramos uns privilegiados".







Foi o ponto de partida para a criação do Forum, que quer dar visibilidade a projetos "bem feitos, mas às vezes pequenos", para que se tornem acessíveis a mais pessoas.