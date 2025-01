Chuva e vento forte agora com a depressão Ivo

Toby Melville - Reuters

Está prevista, também, queda de neve na Serra da Estrela. A agitação marítima vai contar com ondas de sete a oito metros de altura, com o vento forte a ajudar.



A meteorologia prevê rajadas que podem atingir valores na ordem dos 90 a 100 quilómetros por hora, principalmente na faixa costeira ocidental, como explica à Antena 1 o meteorologista Jorge Ponte.



Há aviso amarelo de precipitação e neve, laranja para vento e vermelho para a agitação do mar.



A partir de quinta-feira, o IPMA diz que a chuva já deverá ser pouco frequente, mas o vento ainda vai soprar forte.