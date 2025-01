Conselho Nacional do PSD antevê eleições autárquicas

O Conselho Nacional do PSD reúne-se pela primeira vez este ano com a nova composição saída do Congresso, com a “análise da situação política” na agenda que deverá incluir as eleições autárquicas do outono.

Nesta reunião, deverão ser já homologados alguns candidatos autárquicos, nomes que já foram previamente aprovados pelas distritais sob proposta das concelhias, como preveem os estatutos do PSD.



No documento de orientação estratégica para as autárquicas aprovado pela Comissão Política Nacional em dezembro passado, define-se que todos os candidatos autárquicos devem estar homologados pela direção até final de março.



O mesmo documento abre a porta ao apoio de candidaturas independentes por parte do PSD e, nas capitais de distrito e municípios com mais de cem mil eleitores, fixa uma "concertação prévia obrigatória" entre estruturas locais e direção nacional.



O PSD já definiu como objetivo tornar-se “a força política mais representativa do país" nas eleições que decorrerão em setembro/outubro de 2025.