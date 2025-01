Depressão Ivo traz chuva e vento forte e provoca danos no norte do país

A chuva intensa e o vento forte que se fizeram sentir no Grande Porto ao início da manhã desta quarta-feira provocaram inundações e diversas quedas de árvores, designadamente em Matosinhos, onde por precaução a Escola Secundária Gonçalves Zarco foi evacuada.







O vento forte provocou a queda de árvores e umas chapas que cobriam o telhado de um prédio voaram para a via pública e para a escola em causa, que foi evacuada por precaução. Segundo a Proteção Civil, há danos materiais mas nenhum ferido a registar.





Em declarações à RTP, Susana Gonçalves, da Proteção Civil de Matosinhos, adiantou que a atividade na escola foi retomada entretanto, mas estão impedidos de utilizar os espaços exteriores por indicação da proteção civi.



O edifício em causa mantém-se, no entanto, habitável.Devido à forte agitação marítima, com ondas de sete a oito metros de altura, há aviso vermelho em toda a costa desde Viana do Castelo a Lisboa. E devido ao vento forte, a partir das 12h00 horas há aviso amarelo para Coimbra, Leiria e Lisboa.A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomenda, por isso, “em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução”.. Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco”, apela a Autoridade Marítima Nacional.

A partir das 18h00, há previsão de queda de neve acima dos mil metros, pelo que há aviso amarelo para Guarda, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco.

A partir de quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que a chuva já deverá ser pouco frequente, mas o vento ainda vai soprar forte.