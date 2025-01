Despiste de veículo de combate a fogos. Morreu bombeiro de Odemira internado em Lisboa

, adiantou o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, António Camilo, ouvido pela agência Lusa.

A morte do bombeiro foi igualmente confirmada pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira.

, na estrada que liga Boavista dos Pinheiros a Saboia, no concelho de Odemira, distrito de Beja,, segundo o comando sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Ficaram ainda feridos com gravidade outros três bombeiros. Um deles foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os outros dois para o Hospital de Portimão. É nesta unidade algarvia que um deles vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica a uma perna.

Recebi com profunda consternação a notícia da morte do bombeiro Dinis Conceição, que se encontrava ao serviço da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira. Deixo as minhas condolências e solidariedade à família e a toda a corporação.

Também foi com profunda consternação que presidente da República tomou conhecimento da morte do bombeiro internado no Hospital de São José, de acordo com um comunicado divulgado ao final da manhã na página oficial da Presidência da República.