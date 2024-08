Detido em Sintra suspeito de abuso sexual de criança

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito terá abusado sexualmente da enteada, de 11 anos, filha da atual companheira.

Os abusos foram consumados na casa de morada de família e no local de trabalho do agressor, no período entre o ano de 2019 e agosto de 2024, acrescenta.

Segundo a PJ, o homem "aproveitou-se da relação de proximidade e do ascendente que tinha sobre a menor" para a constranger à prática de "atos sexuais graves".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, na segunda-feira, e ficou em prisão preventiva.