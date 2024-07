Encontrado terceiro corpo ao largo do concelho da Marinha Grande

"O terceiro corpo também foi encontrado", disse Aurélio Ferreira, adiantando que a informação lhe foi transmitida pelo capitão do Porto da Nazaré, João Lourenço.

De acordo com Aurélio Ferreira, igualmente responsável pela Proteção Civil Municipal, "desconhece-se se o corpo estava no barco ou no exterior, nas redes, aguardando-se que os mergulhadores saiam para a obtenção de informações concretas".

O comandante dos Bombeiros da Nazaré, Mário Cerol, confirmou à agência Lusa que a corporação foi acionada para "realizar o transporte de um dos corpos, entre o Porto da Nazaré" e o gabinete de Leiria do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Um outro corpo será "transportado pelos bombeiros de Alcobaça", segundo Mário Cerol, que às 17:00 adiantou que a corporação não tinha sido contactada para transportar o terceiro corpo.

No dia 03 de julho, às 04:33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa", ao largo do concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados. Registaram-se três mortes e havia então três desaparecidos, naturais da Leirosa, na Figueira da Foz.