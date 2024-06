Enfermeiros do IPO do Porto cansados do excesso de trabalho

Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, relata que as condições na origem do protesto.A estrutura sindical denuncia que o trabalho extraordinário não está a ser pago, o que deixa os enfermeiros do IPO do Porto em desvantagem em relação a outros profissionais de saúde.O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses acusa mesmo o Ministério da Saúde de estar a desmantelar o SNS.À agência Lusa, a administração do IPO do Porto desmentiu que o trabalho dos enfermeiros, para além das horas contratadas, não seja pago como trabalho extraordinário.O IPO garante também que a segurança e qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes oncológicos no Porto está assegurada.