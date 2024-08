Ensino Superior. As médias mais altas, os cursos mais procurados

Em segundo, neste top três dos cursos com as notas mais altas, está o curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho (média acima dos 19 valores). Em terceiro surge o curso de Matemática aplicada à Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa (18,9 valores).







Quanto aos cursos de Medicina, no ensino superior público, todos têm médias a rondas os 18 valores, mas não estão no top três dos cursos com as médias mais elevadas. Aliás, o primeiro curso de Medicina aparece em oitavo lugar dos cursos com as notas mais altas.



A média mais baixa é de 9,5 valores e foi registada em várias instituições e cursos (por exemplo, Educação Social, Animação sociocultural e Gestão de Empresas em regime pós-laboral). Quanto aos cursos que não preencheram qualquer vaga, são cerca de 30 e são licenciaturas dos Politécnicos de Bragança, Castelo Branco, Tomar, Beja, Viana do Castelo, Setúbal, Portalegre e Leiria.





A área de estudo mais procurada é a das «engenharias» com cerca de 8500 colocados, depois Ciências Empresariais e, em terceiro, Saúde. Estas duas últimas com mais de sete mil colocados nos vários cursos disponíveis nestas áreas.