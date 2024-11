Federação de Bancos Alimentares portugueses chega à Venezuela

Isabel Jonet revelou que a rede dos 21 Bancos Alimentares portugueses a nível nacional se estendeu desta vez à Venezuela, por iniciativa de "madeirenses". "Uma grande alegria", reagiu.



A responsável pela iniciativa agradeceu todas as ajudas recebidas na pessoa do Presidente.



Apesar de considerar ser demasiado cedo para balanços, a presidente do Banco Alimentar destacou a quantidade de voluntários %u201Cunidos ombro a ombro por uma causa comum%u201D, para celebrar o sucesso de uma jornada de recolha de bens alimentares.

Isabel Jonet espera ainda que no domingo a quantidade de dádivas permita socorrer um número crescente de pessoas e famílias, que representam já quatro por cento da população portuguesa.