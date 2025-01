Ferry colide com barco no rio Tejo. Há duas pessoas desaparecidas

Os desaparecidos são dois pescadores que seguiam na embarcação de pesca que embateu no ferry. Há a registar dois feridos, um ligeiro e outro grave. Ambos seguiam também na embarcação de pesca e foram transportados para o Hospital Garcial de Orta.







Ao final da tarde, cinco barcos estavam envolvidos nas buscas. Na operação participa também uma equipa de mergulho e um meio da Força Aérea.





A Autoridade Marítima confirma as buscas, indicando que recebeu o alerta às 17h00 através da própria embarcação de transporte de passageiros. De imediato foram ativadas para o local equipas de resgate.



Pelas 19h30 o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa, capitão-de-mar-e-guerra Paulo Rodrigues Vicente, irá prestar declarações nas instalações da Capitania do Porto de Lisboa.