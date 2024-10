Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita vão separar-se

A repórter Fátima Pinto ouviu o autarca da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, que concorda com esta alteração.





Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita (oficialmente, União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita) é uma freguesia portuguesa do município de Viseu com 35,13 quilómetros quadrados de área e 2.823 habitantes.





Esta união foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional.Portugal tinha em 2012 mais de 4.200 freguesias, mas a chamadaeliminou mais de mil.Agora vai ser dado um passo atrás e, em concelhos como Gaia ou Matosinhos, todas as uniões de freguesia vão ser revertidas.