Futebolista Rúben Semedo preso por violência doméstica

“Na noite de dia 28 de dezembro, uma mulher de 30 anos, foi vítima de agressões e ameaças pelo seu companheiro, ficando posteriormente retida na residência do suspeito durante algumas horas até conseguir deslocar-se a uma Esquadra da PSP, onde apresentou denúncia”, lê-se no comunicado da Polícia de Segurança Pública.



As marcas visíveis da violência doméstica levaram as autoridades a pedir um mandado de detenção ao Ministério Público que foi cumprido esta madrugada.



“A vítima apresentava vários hematomas visíveis, pelo que foram acionados os meios de emergência, tendo a mesma recebido tratamento hospitalar”, acrescenta a PSP.



Ruben Semedo, de 30 anos, já tinha estado preso em Espanha por acusações de violação, tendo cumprido vários meses de prisão preventiva até as acusações serem retiradas.



O futebolista está agora detido no Comando Metropolitano da PSP em Lisboa e aguarda a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial no dia 30 de dezembro de 2024, “para eventual aplicação de medidas de coação”.