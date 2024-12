GNR regista 11 mortos na operação "Natal e Ano Novo"

Voltou a subir o número de mortos na Operação Natal e Ano Novo da GNR, com mais uma vítima mortal nas últimas 24 horas. O capitão João Gaspar revela que são agora 11 as mortes na estrada devido a acidentes de viação desde sexta-feira passada.



Quase a chegar à passagem de ano, há muitas pessoas que vão fazer quilómetros nas estradas portuguesas. O capitão João Gaspar deixa alguns conselhos para estas próximas deslocações.Segundo os últimos dados, desde sexta-feira foram detidas 345 pessoas devido a condução sob excesso de álcool.

Três pessoas morreram vítimas de atropelamento, uma na Rua da Ponte Pereiro, na localidade de Pedroso -- Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), outra na Autoestrada 19 em Leiria e outra na Rua Dr. Miguel F. Martins, na localidade de Oliveira do Bairro (Aveiro).

Das 13.569 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 3.536 por excesso de velocidade, 348 por excesso de álcool, 354 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

A GNR iniciou no dia 18 de dezembro o reforço de patrulhamento durante o período de Natal e Ano Novo, incluindo ações nos locais de maior afluência de pessoas, zonas residenciais, de diversão, industriais e comerciais.

Paralelamente, estão a ser realizadas ações de fiscalização e de segurança rodoviária nas vias com maior fluxo de trânsito, para garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança em todo o território nacional.

