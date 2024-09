Governo dos Açores avalia obras na ilha de Santa Maria

Na agenda dos trabalhos, está marcada para hoje às 10h00 em Lisboa uma reunião do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) com a Câmara Municipal de Vila do Porto, a única da ilha, presidida pela socialista Bárbara Chaves.



Após a reunião, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, visitará o parque habitacional do aeroporto de Santa Maria.



De tarde, estão previstas visitas a obras no porto comercial da Vila do Porto e uma reunião do Governo dos Açores com o Conselho de Ilha de Santa Maria.



Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.