Há poucas vagas para estudantes carenciados no Ensino Superior

É o que revela esta quinta-feira um estudo da Edulog, projeto que pertence à Fundação Belmiro de Azevedo.O estudo demonstra que, no último ano letivo, o contingente prioritário de acesso ao Ensino Superior apenas foi usado por 43 por cento dos estudantes do escalão de rendimentos mais baixo. Menos de metade.Alberto Amaral, do Edulog, explica à Antena 1 que as causas para estes resultados são sobretudo de natureza económica.Como em causa estão cursos onde o acesso é mais difícil, para os quais as médias são mais elevadas, os alunos têm ainda receio de perder a bolsa e não avançam, acrescenta Alberto Amaral.