Helicóptero de combate a incêndios cai no rio Douro

Os seis ocupantes pertencem a uma equipa de intervenção inicial de combate a incêndios. O helicóptero faz parte do dispositivo de combate aos incêndios do Centro de Meios Aéreos de Armamar, no distrito de Viseu.







Decorrem buscas no local, no rio Douro, em Cambres, concelho de Lamego. O helicóptero caiu no rio Douro e a porta-voz da GNR, Major Mafalda Almeida, confirmou à Antena 1 que cinco militares ainda não foram encontrados.







De acordo com informação oficial do Comando Nacional da proteção civil, enviado à RTP, enquanto "participava nas operações de combate ao incêndio rural que lavra em Gestaçô, em Baião, o helicóptero ligeiro de combate a incêndio rurais, sofreu um acidente, obrigando à amaragem do meio aéreo no rio douro, próximo da localidade de Samodães".



"Neste momento decorrer as buscas para localizar os cinco elementos da equipa da UEPS da GNR".