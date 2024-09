O Ministro da Coesão Territorial está esta manhã reunido em Aveiro com autarcas do distrito para encontrar respostas para as populações mais afetadas pelos incêndios.

O Governo quer saber quem são as vítimas e identificar os problemas com que estão a lidar.



Manuel Castro Almeida está acompanhado por vários secretários de Estado.

A equipa quer desencadear, desde já, os apoios necessários.



O ministro lembra que o Estado existe para isso e garantiu que vai ficar no terreno os dias que forem necessários.