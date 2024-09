Infarmed ordenou suspensão imediata da distribuição de lote do Lorazepam

A decisão da Autoridade Nacional do Medicamento tem a ver com o facto de ter sido detetado um resultado irregular num estudo de estabilidade.



Em causa, o lote número 23109 do medicamento Lorazepam de um miligrama.



O Infarmed diz que os doentes que estejam a utilizar medicamentos deste lote não devem interromper o tratamento.



Devem, assim que possível, contactar o médico para que o fármaco possa ser substituído.



As entidades que possuam este lote de medicamento em stock não o podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.