Inspetor das Atividades em Saúde desvaloriza "turismo de saúde"

Em causa estão os dados de um relatório revelado pelo IGAS, que dão conta de que, só no ano passado, o SNS atendeu mais de 100 mil cidadãos não residentes em Portugal.



António Carapeto adianta que nem todos os dados correspondem a "turismo de saúde" e que o IGAS vai realizar uma auditoria em janeiro do próximo ano.



Quanto à auditoria ao INEM, revela que deve ficar concluída antes do natal, mas que ainda não há prazo para a conclusão do inquérito sobres alegadas mortes relacionadas com os atrasos no atendimentos.