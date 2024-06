Jantar sem acordo. Montenegro acredita em consenso na próxima reunião

"Foi uma reunião informal, na qual tivemos ocasião de interpretar os últimos resultados das eleições Europeias, à luz daquelas que são hoje as preocupações essenciais manifestadas por todos os europeus", começou por referir Luís Montenegro.



O primeiro-ministro, depois de abordar o contexto social, económico e geopolítico que afeta os Estados-membros, voltou a repetir que este Conselho Europeu foi "informal" e "preparatório do Conselho Europeu formal" que acontece na próxima semana, e no qual "é expectável que sejam tomadas decisões relativamente à propositura do Conselho ao Parlamento Europeu" e sobre a "própria Presidência do Parlamento".



"Não tendo havido nenhum desenvolvimento final, creio que se começa a esboçar que as três principais famílias políticas com maior representação (...) chegarão, na próxima reunião, a um acordo quanto à Presidência da Comissão, do Conselho e à designação do Alto Representante [para as Relações Externas]".



Considerando a possibilidade de um dos candidatos ser António Costa, Luís Montenegro assegurou o apoio português e da Aliança Democrática e considerou que se trata de "uma candidatura com todas as condições para ser aceite e consubstanciada numa decisão".