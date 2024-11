Lisboa. Avenida Almirante Reis recupera via de trânsito e ganha ciclovias, que deixam separador central

Tem sido uma metamorfose: o socialista Fernando Medina trouxe a ciclovia em 2020 e teve duas versões. O eleito Carlos Moedas em 2021 prometia acabar com ela, mas acabou por propôr uma "transformação estrutural". O primeiro projeto veio em 2022, acabou suspenso e regressou hoje, com diferenças e novidades.





Uma parte da Avenida Almirante Reis ganha uma ciclovia bidirecional, entre o Areeiro e a Alameda Dom Afonso Henriques. Entre a Alameda e a Praça do Chile, as ciclovias deixam o separador central e concentram-se também no sentido sul-norte, junto ao passeio.





A partir da praça e até ao Martim Moniz, cada sentido da ciclovia fica junto aos passeios, sendo esta uma forma de "proteger" quem as utiliza, garante o presidente Carlos Moedas. No entender da autarquia, esta solução permite resolver os problemáticos cruzamentos com as ruas que iam dar à avenida.





Da Praça do Chile para o Martim Moniz, a largura de cada sentido das ciclovias é reduzida ligeiramente, de 1,6 para 1,4 metros. Cumpre as recomendações do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), mas não seguidas as sugestões que a auditoria à rede ciclável deixou, propondo mais de 2 metros.





"Mantinha-se o risco com os cruzamentos. Cumprimos as larguras e todas as normas de segurança, e por isso estamos totalmente confortáveis com esta solução", aponta a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida.







A ciclovia da Avenida Almirante Reis surge em 9º lugar no top 10 dos troços mais movimentados da cidade, de acordo com os últimos dados do projeto U-Shift, do Instituto Superior Técnico. Em maio de 2023, no cruzamento da avenida com a Rua Pascoal de Melo, foram observados 1.279 ciclistas nas horas de ponta.





O top é liderado pelo eixo Campo Grande - Entrecampos - Avenida da República.

Passeios crescem, surgem árvores e volta uma via de trânsito





Na apresentação realizada esta manhã, a Câmara de Lisboa assumiu que foi um desafio gerir os 25 metros de largura da avenida. Os passeios vão crescer e as vias de trânsito diminuem, embora surja uma nova.





"Nós estamos a desenhar uma Avenida Almirante Reis em que vamos ter duas vias que vão estar a sair e a retirar os carros da cidade, que neste momento são um grande problema porque só temos uma via para baixo e outra para cima", afirma Carlos Moedas.





Segundo a apresentação exibida aos jornalistas, essa via nova vai ser dedicada aos autocarros.





De forma a combater a concentração de calor na avenida, vão ser plantadas cerca de 300 árvores junto aos passeios, sendo retiradas do separador central. Também no relvado da Alameda vão surgir árvores, rebatizando a zona como Parque das Tílias.





Surgem também cerca de uma centena de lugares de estacionamento, que ainda estão a ser estudados.

Obra para apresentar na campanha? "Não há aqui nenhum anúncio, nem recandidatura"





O projeto de requalificação para a Avenida Almirante Reis ainda está mergulhado em estudos, estando o início das obras previsto para 2027 e a conclusão nos dois anos seguintes.





Questionado pelos jornalistas sobre se gostava de ser ele a executar a obra, já que no próximo ano se realizam eleições autárquicas, Carlos Moedas garante que o projeto fica para a Câmara Municipal.





"A vida de um presidente da câmara é construi e resolver problemas do passado e no presente, mas é também olhar para o futuro", começou por dizer.





O autarca do PSD, eleito pela coligação de direita Novos Tempos, diz que este projeto para o futuro "não tem nenhum anúncio, nem recandidatura", rematando que "não é esse o tema de hoje".