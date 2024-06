Mãe das gémeas luso-brasileiras será ouvida presencialmente na comissão de inquérito sexta-feira

"Ela confirmou que se pode deslocar presencialmente. Antes não podia, mas agora já disse que sim", afirmou Rui Paulo Sousa.



A informação chega no mesmo dia em que se soube que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, recusa depor na Comissão Parlamentar de Inquérito.



Na resposta enviada à comissão, o advogado do filho do presidente da República afirma que Nuno Rebelo de Sousa não está em Portugal nem estará num futuro próximo uma vez que possui "várias obrigações profissionais e familiares no país da sua residência".



O filho do presidente não exclui vir a Portugal numa outra data e poder ser ouvido na comissão, mas nada dirá nem entregará documentos.