Marcelo defende "segurança e ordem pública" como "valores democráticos" a preservar

, lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República.





"Essa garantia tem de respeitar os princípios do Estado de Direito Democrático, designadamente os Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos, bem como fazer cumprir os respetivos Deveres", prossegue Belém.





"A nossa sociedade, apesar dos problemas sociais, económicos, culturais e as desigualdades que ainda a atravessam, é uma sociedade genericamente pacífica, e assim quer continuar a ser, sem instabilidade e, muito menos, violência", remata Marcelo, que assinala estar a "acompanhar, atentamente, em contacto com o Governo e os presidentes das câmaras municipais da Amadora e de Oeiras, os acontecimentos das últimas 48 horas".

PSP nega "arrombamento" e entrada em habitações



Entretanto, moradores do bairro do Zambujal, na Amadora, afirmaram à comunicação social que a polícia teria entrado em habitações, nomeadamente na casa da família do homem baleado pela PSP na Cova da Moura. A Polícia de Segurança Pública “nega categoricamente” a informação e “o arrombamento de quaisquer portas”, adiantando que nos desacatos das últimas duas noites resultaram quatro feridos, entre os quais dois agentes das forças de segurança.



Em comunicado, a PSP confirmou que, entre o final do dia de terça-feira e esta madrugada, foram detidos três “suspeitos da prática dos crimes de dano qualificado e ofensa à integridade física qualificada” e registadas 60 ocorrências de “desordem e incêndio de mobiliário urbano” na Área Metropolitana de Lisboa. De acordo com as autoridades, foi ainda apreendido “diverso material inflamável”.



Entre as ocorrências, a PSP destaca que houve dois polícias feridos nos concelhos da Amadora e de Oeiras, “por arremesso de pedras, tendo os mesmos necessitado de receber tratamento hospitalar e um deles entrado em situação de baixa médica”, e dois passageiros de um dos autocarros incendiados que foram “vítimas de esfaqueamento, ainda que sem gravidade, alegadamente pelos indivíduos que roubaram e incendiaram a viatura pesada de passageiros”.



Além dos dois autocarros da Carris roubados e incendiados, há a registar duas viaturas policiais danificadas – “uma com quebra de vidro e outra baleada” -, oito veículos ligeiros de passageiros e um motociclo incendiados. Quanto a mobiliário urbano, a PSP indicou que foram queimados “inúmeros caixotes do lixo”.



“Relativamente à notícia veiculada de entrada de polícias em habitações no Bairro do Zambujal, a Polícia informa que ocorreu apenas a entrada numa casa, que não a que está referida nas notícias veiculadas, em apoio aos Bombeiros Voluntários da Amadora, que se deslocaram ao local para apoio médico a uma criança e por solicitação da família”, assegura ainda o comunicado.



“A Polícia de Segurança Pública nega categoricamente o arrombamento de quaisquer portas”.



Quanto às imagens que circulam nas redes sociais de uma equipa da PSP “num hall de um prédio – e não dentro de qualquer habitação –, supostamente no Bairro do Zambujal, pode verificar-se, apenas, que os polícias encontram-se a dialogar com os cidadãos ali presentes, no sentido de serenar e manter a tranquilidade pública”. A PSP reitera, neste sentido, que “tem por missão garantir a segurança e ordem pública e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos” e que “está empenhada em repor a ordem, paz e tranquilidade pública, tanto no Bairro do Zambujal, na Amadora, como nos restantes Bairros e zonas da Área Metropolitana de Lisboa onde foram registadas as ocorrências de desacatos e incêndios”.



Também o Bloco de Esquerda questionou, esta quarta-feira, o Ministério da Administração Interna sobre uma alegada invasão pela PSP da casa de Odair Moniz, baleado mortalmente na madrugada de segunda-feira na Amadora, pedindo esclarecimentos sobre o episódio relatado pela família e advogada.



Na pergunta, dirigida à ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, é referido que vários órgãos de comunicação social divulgaram que “a casa da família de Odair Moniz foi invadida, na noite de ontem [terça-feira], por agentes da PSP encapuzados e fortemente armados”.







"Segundo foi relatado, seriam cerca de 15 os agentes que se aproximaram do apartamento e arrombaram e destruíram a porta, tendo três dele entrado na casa", refere ainda o comunicado do BE, acrescentando que, segundo a advogada da família, "os agentes não se encontravam identificados e não exibiram qualquer mandado judicial para a realização desta diligência".







"A confirmarem-se, estes factos são gravíssimos e violam de forma flagrante os mais elementares direitos dos cidadãos, o Estado de Direito e a confiança da sociedade nas forças de segurança".







Por esse motivo, o Bloco de Esquerda considera que esta situação "exige esclarecimento".