Ministério Público considera que agente não fez o possível para evitar morte de Odair Moniz

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Na acusação agora deduzida, a procuradora titular do processo conclui que o arguido agiu de forma livre, deliberada e espontânea na madrugada de 21 de outubro do ano passado.



O Ministério Público concluiu que Odair Moniz tentou resistir às autoridades, mas não encontrou, quaisquer evidências de ameaça aos agentes com uma faca.



O agente da PSP foi acusado de homicídio.



O Ministério Público pediu também a suspensão de funções do arguido e extraiu uma certidão do processo para investigar, de forma autónoma, suspeitas de incongruências no auto da PSP.