Ministério Público não encontra indícios de crime de Marcelo no caso das gémeas

A juíza de instrução enviou o caso para o Supremo Tribunal de Justiça, por considerar que as suspeitas sobre o filho do presidente poderiam atingir Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto, o Supremo deu razão ao Ministério Público e o presidente fica, para já, fora das investigações.Na noite de quinta-feira, após as buscas no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre este processo. O presidente da República voltou a defender que a verdade seja apurada.