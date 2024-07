Portugal registou mais 886 mortes do que no mesmo período de 2023. No total, no primeiro semestre morreram cerca de 61 mil pessoas em Portugal.

As Estatísticas do INE apresentam dados preliminares relativos ao número de óbitos até junho deste ano.



Só em junho, ocorreram mais de 9 mil óbitos, mais 338 que em junho do ano passado.



O Instituto Nacional de Estatística assinala que o número de óbitos devido a covid-19 aumentou para 276.



São mais 216 face a maio de 2024, e 3% do total de mortes.