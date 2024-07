O lixo é um fardo (literalmente). Como é que fica assim?

Este complexo verde e amarelo bem podia ser, pela descrição, uma casa de luxo. Tem dois pisos, seis quartos, muitos degraus, corredores e tapetes rolantes. Mas na verdade não é uma casa, nem é de luxo. É de lixo, embora tenha futuro.







"Depois de separados todos os plásticos, enfardamos e armazenamos para as indústrias da reciclagem virem buscar", resume Joana Xavier, a responsável pela área de transformação da Valorsul, o circuito do plástico.









Por hora, são processados neste centro no Lumiar, em Lisboa, cerca de sete toneladas de lixo que vem de ecopontos amarelos, entre metal e plástico.

Passadeiras, luzes, sopros e triadores





Por aqui passam cerca de 130 camiões por dia, carregados de lixo que vem de Lisboa, da Amadora, de Loures, de Odivelas e de Vila Franca de Xira. Ao longo do ano, o pico costuma ser atingido em junho, por causa das festas populares.







No circuito do plástico que a Antena 1 acompanhou, depois dos camiões descarregarem no pavilhão, as máquinas rasgam os sacos de lixo para que comece a ser tratado. Mas antes há um filtro que entra em ação.





"É um equipamento que, no fundo, vai fazer de peneira ao material e vai deixar cair tudo o que tiver pequenas dimensões", materiais que não são aproveitados, afirma Joana Xavier.





O resto segue para uma triagem manual, uma sala onde estão até quatro trabalhadores, que retiram os materiais de maiores dimensões e que poderiam entupir as passadeiras.











"são equipamentos de leitura ótica, que estão a identificar a alta velocidade o plástico que está na passadeira e, um pouco à frente, que sopram - um sopro que é diferente consoante o tipo de plástico". O que fica continua na passadeira, com vários metros e direções, é iluminado e levado pelo vento:





O processo é quase todo ele automático, mas a máquina "tem uma taxa de erro grande". Daí que existam mais cinco salas que verificam os tapetes (juntamente com a triagem, formam os seis quartos desta "casa").





"Há vários equipamentos e pessoas a fazerem várias fases a mesma coisa", explica a responsável da Valorsul.







Os trabalhadores percebem o tipo de plástico pela "textura, o formato, a rigidez e, de qualquer maneira, no fundo da embalagem têm lá o símbolo".









Depois de tudo separado, já no piso inferior da "casa" verde e amarela, há uma prensa que compacta o lixo e que depois uma empilhadora leva à secção de plástico correta - entre as seis categorias que a Valorsul processa.





Capaz de fazer vários quilómetros num dia, os veículos deixam um rasto de plástico no chão do pavilhão, entre materiais que vão caindo e outros que não conseguem ser reciclados.







2024 baterá um novo recorde





A Valorsul tem recolhido cada vez mais lixo reciclável, apenas com quebras nos anos da crise financeira de 2008 e no primeiro ano da pandemia, em 2020.







Nos primeiros seis meses do ano, a empresa que trata os resíduos dos ecopontos de 19 concelhos do distrito de Lisboa recolheu 79 mil toneladas, mais 7% que no mesmo período do ano passados. Daquele número, cerca de 55% seguiu para empresas que reciclam os materiais.







"Nós temos vindo sempre a aumentar as quantidades de reciclagem nos últimos anos", afirma Joana Xavier, antevendo que, a julgar pela subida deste ano, "certamente que vamos superar" o ano de 2023.







Dos números que a Valorsul deu à Antena 1, o plástico representa 8 mil das 44 mil toneladas de lixo reciclável que seguiu para outras empresas.







Neste Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, a responsável pela área de transformação assinala que as taxas cobradas nos últimos anos nos sacos de compra de plástico levaram os consumidores a usar outro tipo de sacos em casa.



Joana Xavier refere também uma vantagem ambiental (e para as empresas de triagem) das tampas estarem agora presas às garrafas de plástico: é mais um pedaço que pode ser reciclado agora.