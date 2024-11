Fernando Madureira e Sandra Madureira mantiveram o silêncio na sessão de hoje da "Operação Pretoriano". Decorre no Tribunal de Instrução Criminal do Porto a quarta sessão deste processo.

A pedido da defesa do ex-líder dos Superdragões e da mulher, a juíza aceitou que fossem anexados ao processo os vídeos de 11 câmaras relativos à Assembleia Geral do FC Porto.



Em sentido inverso, não foram atendidos os pedidos para que várias testemunhas da defesa fossem ouvidas, entre as quais Jorge Nuno Pinto da Costa.