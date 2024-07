Operação Pretoriano. Fernando Madureira continua detido e Hugo Carneiro sai em liberdade

Ainda assim, Hugo Carneiro, conhecido como “Polaco”, fica sujeito a termo de identidade e residência já prestado, é obrigado a apresentar-se no órgão de polícia criminal da área da sua residência três vezes por semana, bem como nos dias e horas em que decorra jogo, nacional e/ou internacional, que envolva a equipa principal de futebol profissional do FC Porto.O tribunal também ordenou a” interdição de acesso e permanência em recinto desportivo onde se realizem espetáculos desportivos de qualquer modalidade e/ou escalão e/ou quaisquer acontecimentos relacionados com o desporto, do Futebol Clube do Porto”.A decisão no âmbito da operação Pretoriano resulta de um recurso dos advogados de defesa contra a decisão do Juízo de Instrução Criminal do Porto.

Fernando Madureira e Hugo Carneiro estão presos desde 7 de fevereiro.

Em causa está a operação que investiga os incidentes ocorridos numa Assembleia Geral extraordinária do Futebol Clube do Porto.





Recorde-se que a 31 de janeiro, a PSP deteve 12 pessoas - incluindo dois funcionários do FC Porto e o ex-líder dos Super Dragões, Fernando Madureira -, no âmbito desta operação.



De acordo com documentos judiciais, o Ministério Público sustenta que a claque Super Dragões pretendeu “criar um clima de intimidação e medo” na AG do FC Porto, em 13 de novembro de 2023, na qual houve incidentes, para que fosse aprovada a revisão estatutária, “do interesse da atual direção” ‘azul e branca’.