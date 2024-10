PAN repudia palavras de Montenegro sobre a Comunicação Social

O PAN repudiou as palavras de Luís Montenegro sobre a Comunicação Social.



"Parece-nos que é uma visão extremamente redutora da mesma e que põe em causa um dos pilares da nossa democracia, que se prende precisamente com a liberdade do jornalismo e também com a própria dignidade com que os jornalistas exercem a sua profissão", afirmou Inês Sousa Real.



Sobre o pacote de medidas apresentadas, o PAN olha com "muita preocupação" para o "esvaziar da RTP".



"É procurar acabar com a RTP por consequência e não por decreto", declarou Inês Sousa Real, acusando o Governo de ceder à agenda de partidos com o Iniciativa Liberal que quer a privatização da RTP.



Além disso, está a "pôr em causa um serviço essencial" e o "jornalismo no nosso país".



"Para o PAN isto é inaceitável".