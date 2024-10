PCP vê plano do Governo como "ataque ao serviço público"

"Aquilo que é anunciado é um ataque ao serviço público", afirmou António Filipe. "Essa quebra de receita não é colmatada com o aumento do investimento público (...), o que significará uma perda de receita que será diretamente transferida para as televisões privadas".



Para o Partido Comunista isto demonstra "uma desvalorização do serviço público" que "é inaceitável" e merece "uma resposta muito firme".



O PCP já requereu a realização de audiências para poder ouvir o ministro de Assuntos Parlamentares, o Conselho Geral Independente, o Conselho de Administração, o Conselho de Opinião e a Comissão de Trabalhadores da RTP.