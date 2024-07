PJ detém no aeroporto de Lisboa cinco "correios de droga" estrangeiros

Um dos "correios de droga" trazia a cocaína no organismo, outro na bagagem e os restantes de forma oculta à volta do corpo, refere a Direção-Nacional da PJ em comunicado.

Os suspeitos, entre os 22 e 48 anos, com um deles a ser detido com a colaboração da Autoridade Tributária, foram presentes a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.

As investigações prosseguem, conclui o comunicado da PJ, sem precisar quando foram feitas as detenções, quais as medidas de coação aplicadas ou o país sul-americano de origem do transporte da droga.