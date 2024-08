Portuguesa entre as vítimas mortais da queda de avião no Brasil

Trata-se de uma mulher de 48 anos com dupla nacionalidade. Viajava com documentos brasileiros, mas tem passaporte português.





A RTP já confirmou a informação junto dos Ministério dos Negócios Estrangeiros que já está em contacto com a família. Trata-se de Gracinda Marina Castelo da Silva. É formada em engenharia química pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre e doutora em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos e lecionava na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Toledo.



Era casada com o Procurador Municipal de Toledo, Nélvio José Hubner. O casal tinha três filhos.



A Prefeitura de Toledo já emitiu uma nota de pesar pela morte do casal.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo e despenhou-se por volta das 13:25 de sexta-feira (17:25 em Lisboa).