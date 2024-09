Primeiro centro de atendimento para imigrantes já abriu em Lisboa

O centro de atendimento funciona no Centro Hindu, em Telheiras, entre as 8h00 e as 22h00. Conta com funcionários da AIMA, mas também outros colaboradores de entidades da sociedade civil.Este novo espaço de atendimento tem como objetivo “resolver os mais de 400 mil processos pendentes”.







A RTP esteve junto a este novo espaço às primeiras horas da manhã de segunda-feira. Pelas 10h00 tinham sido atendidos dez imigrantes, todos com agendamento prévio.Em agosto, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou a abertura de vários centros de atendimento de imigrantes durante o mês de setembro.

Este espaço funciona no Centro Hindu, sede da comunidade hindu em Lisboa, local que também acolheu a vacinação da Covid-19 durante a pandemia.





O novo centro de atendimento terá como foco não só o apoio linguístico, mas também estruturas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), da Segurança Social e também associações de apoio a imigrantes.