Processo do GES. Tribunal começa a ouvir gravação de interrogatório de Salgado

Este depoimento foi dado antes de haver uma acusação do Ministério Público e antes de ter sido diagnosticada a doença de Alzheimer a Ricardo Salgado. É por isso considerada uma gravação crucial.A gravação será ouvida em segmentos ao longo das primeiras sessões do julgamento.O julgamento do maior processo da justiça portuguesa começou na terça-feira. Ricardo Salgado compareceu no Campus de Justiça para responder a acusações de crime, apesar da defesa ter pedido a dispensa do arguido.O antigo banqueiro chegou visivelmente debilitado, acompanhado pela mulher e pelos advogados, e foi abordado por um dos lesados do Banco Espírito Santo.

“Abriu-se uma página negra na Justiça”

No Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado de defesa do antigo banqueiro criticou o coletivo de juízes por ter rejeitado o requerimento para que Ricardo Salgado fosse dispensado de estar presente no início do julgamento por causa do diagnóstico de Alzheimer.Na terça-feira, os 15 dos 18 arguidos que foram identificados não prestaram declarações.No tribunal estiveram várias importantes figuras do Grupo Espírito Santo, nomeadamente o ex-braço direto de Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires antigo contabilista do grupo Francisco Machado da Cruz e o primo de Salgado, Manuel Fernandes Espírito Santo.Vários lesados do BES marcaram presença no exterior do tribunal do primeiro dia do julgamento. Ricardo Sá Fernandes, advogado do primeiro lesado que apresentou queixa contra o Grupo Espírito Santo, pediu justiça mas não a todo o custo, afirmando que o estado de saúde de Ricardo Salgado não pode ser ignorado.“Não podemos querer fazer justiça à custa de valores fundamentais da pessoa humana”, disse o advogado aos jornalistas. “Ricardo Salgado tem de responder patrimonialmente por aquilo que fez, mas do ponto de vista criminal eu entendo que a sua responsabilidade tem que ser avaliado em função da situação em que ele está, e todos vimos como é que ele está”, acrescentou.Segundo o Ministério Público, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros. Dez anos depois, há 104 lesados e dois arguidos que já morreram.Entre os crimes imputados contam-se um de associação criminosa, 12 de corrupção ativa no setor privado, 29 de burla qualificada, cinco de infidelidade, um de manipulação de mercado, sete de branqueamento de capitais e sete de falsificação de documentos.

c/ Lusa