PSP esclarece que tinha operação no Martim Moniz preparada há meses

"O contexto desta operação", explicou a PSP em conferencia de imprensa, acrescentando que se trata de 52 crimes que aconteceram no ano passado e este ano.Em conferência de imprensa na sede do Comando Metropolitano de Lisboa, onaquela zona, motivo que levou a PSP a preparar esta operação de prevenção criminal a partir de setembro.Segundo as autoridades também este fim de semana "houve alguns incidentes", como o apedrejamento de um carro patrulha. Incidentes que levaram à operação de quinta-feira.

"Quero salientar que a operação decorreu sem qualquer incidente durante as três horas que decorreu, nem com cidadãos, nem com polícias interveniente", assinalou o subintendente Rui Costa, acrescentando que os dois detidos resultantes desta operação ficaram em prisão preventiva. Ambos são portugueses.





"Claro que se temos seis madatos de busca para cumprir, é expectável que possa existir algo ilegal nas buscas, ou decorrer das buscas. E isso aconteceu", acrescentou o subintendente. "Foram apreendidas armas, foram apreendidos estupefacientes, os dois detidos ficaram em prisão preventiva. Agora relativamente à proporção dos resultados, não acho nada estranho".





Por isso, não considera "nada estranho que, no âmbito de operações desta natureza apenas se tenha procedido a duas detenções".





"Não me parece pouco", repetiu. "Uma única faca já justificaria o trabalho da tarde de ontem".