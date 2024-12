PSP regista quatro mortos nas estradas na operação Festas em Segurança

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) anuncia a detenção de 550 pessoas, 242 das quais por crimes rodoviários.

Entre os detidos por crimes rodoviários, 155 conduziam sob o efeito do álcool e 87 não tinham carta de condução.

Foram igualmente detidas 15 pessoas por posse de arma proibida, 40 suspeitas de tráfico de estupefacientes, "tendo sido apreendidas mais de 66.592 doses individuais", e 36 por furtos e roubos.

Além da droga, durante a fase do Natal da operação, a PSP apreendeu "22 armas de fogo e 37 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das detenções efetuadas por posse de armas proibidas", bem como "47.145 artigos de pirotecnia".

Em relação a acidentes nas estradas, esta polícia registou quatro mortos (mais três do que em 2023) e 465 feridos (mais 28), 23 dos quais em estado grave (mais oito), na sequência de 1.374 acidentes (menos 119 que no período homólogo do ano passado).

"Foram fiscalizadas 12.512 viaturas e controladas por radar 44 735, sendo detetadas 3.470 infrações à legislação rodoviária", adianta.

Precisa que das contraordenações rodoviárias detetadas, 570 deveram-se a excesso de velocidade, 354 à falta de inspeção periódica obrigatória, 134 à ausência de seguro, 98 à condução sob o efeito de álcool, 78 ao uso indevido do telemóvel e 50 à "falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças".

"Inserida ainda na Operação Festas em Segurança, a PSP realizou a ação designada Montra Segura, no âmbito do Policiamento de Proximidade -- Comércio Seguro, tendo sido desenvolvidas 439 ações de sensibilização, nas quais foram sensibilizados 7.199 comerciantes", refere o comunicado.

A PSP inicia hoje a fase de Ano Novo da operação Festas em Segurança 2024/2025, que se prolonga até à próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, e adianta que dará atenção especial "à segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia", recomendando o respeito pelas zonas proibidas e a utilização cuidadosa do fogo-de-artifício.