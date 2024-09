Recuperação área ardida. Montenegro garante que estão a ser usados "todos os instrumentos possíveis"

"Fomos capazes de ir para o terreno quando ainda os incêndios estavam a acontecer, (...) interviemos num primeiro momento com as autarquias locais para fazer um levantamento de todos os prejuízos e já tomámos decisões", afirmou o primeiro-ministro.



"Já temos, neste momento, 100 milhões de euros disponíveis para iniciar o processo de recuperação. Temos um acordo com a Comissão Europeia para a utilização de até 500 milhões de euros", continuou. " E temos áreas que são prioritárias: em primeiro lugar as pessoas (...) e depois o tecido económico".



Segundo o chefe de Governo, já estão a ser utilizados "todos os instrumentos possíveis".